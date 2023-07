Scoglitti, due bambini rischiano di annegare: i bagnanti si improvvisano squadra di salvataggio

Due bambini di 6 e 7 anni sono stati salvati questo pomeriggio, intorno alle 18, a Scoglitti mentre stavano per annegare. I piccoli stavano nuotando nel tratto adiacente al porto. A metterli in salvo bagnanti e gente di passaggio che hanno creato un vero e proprio cordone umano. Il gruppo di volontari ha consegnato i bambini a due ambulanze del 118 che intanto erano state allertate dai soccorritori. Dalle prime notizie, sembra che i due piccoli non siano in pericolo di vita. Ancora da chiarire se i due bambini fossero da soli in mare e come si siano trovati in difficoltà.