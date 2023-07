Incendio di pneumatici tra Acate e Vittoria: nube nera e paura vicino alle aziende agricole

Una nuvola di fumo nero si è alzata in cielo questa mattina fra Acate e Vittoria. Un incendio di pneumatici è divampato dopo mezzogiorno in un terreno non distante da aziende agricole e agriturismo.

Sembra uno scenario di guerra quello che si vede nel video pubblicato nella pagina Facebook di Terre pulite, comitato cittadino per la tutela ambientale. Alla vista del fumo, che si notava anche a molti chilometri di distanza, in tanti hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Ad alimentare il fuoco il vento che questa mattina soffiava nella zona, ma anche i cumuli di rifiuti gettati spesso in quel terreno, diventato ormai una discarica. L'incendio, probabilmente di origine dolosa, è partito dai copertoni abbandonati lì nel corso della notte. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco.