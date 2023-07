Sottufficiale della Marina morto per un incidente a Pozzallo, il cordoglio della città: «Momento tragico»

Pozzallo sotto choc per la morte di Luca Barone, 42 anni, il sottufficiale della marina militare che ha perso ieri la sua battaglia, all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo un'agonia durata 12 giorni a seguito di un terribile incidente strada. Tantissimi i post in memoria di Barone, sposato e padre di due figli. Una di loro, Marta, è un'atleta e gioca a basket, nell'Azzurra, e la squadra si è riunita attorno a lei nel momento del dolore: "L' Azzurra Basket Pozzallo in tutte le sue componenti partecipa al dolore della nostra giovane tesserata Marta Barone per la prematura perdita del caro papà Luca", scrive in un post la squadra.

Anche l'amministrazione comunale di Pozzallo ha ricordato Barone: "Pozzallo piange un'altra vita spezzata. L’incredulita’ di un tragico periodo come questo ci lascia sgomenti e senza parole !! ci stringiamo alla famiglia di Luca Barone", si legge nel post.

Il sottufficiale si trovava ricoverato nel nosocomio etneo a seguito di uno schianto che era avvenuto a metà giugno a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il 42enne ha lottato per quasi due settimane tra la vita e la morte, ma si è arreso al termine di una lunga agonia.

L’incidente era avvenuto 17 giugno scorso lungo la Pozzallo-Santa Maria del Focallo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Barone si trovava a bordo della sua moto quando si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris.

La vittima era giunta in gravi condizioni al Trauma Center del Cannizzaro. Meno importanti, invece, le conseguenze per la persona che si trovava alla guida del mezzo a quattro ruote. Nel corso di questo tempo i medici dell’ospedale catanese hanno fatto di tutto per riuscire a salvare la vita all’uomo, fino al tragico epilogo.