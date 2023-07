Incidente auto-scooter a Pozzallo: muore dopo 12 giorni di agonia un militare della Marina

Dodici giorni fa l'elisoccorso lo aveva condotto in condizioni disperate al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi dei chirurghi di salvargli la vita, Luca Barone, un sottufficiale della Marina militare italiana, imbarcato sulla nave Fenice, che il 17 giugno si è scontrato con la moto sulla quale era in sella contro una Toyota Yaris. L'uomo, 42 anni compiuti da poco, è morto stamattina nel reparto di rianimazione del nosocomio catanese.

L'incidente si è verificato sulla Pozzallo-Santa Maria del Focallo, all'altezza del lido Secondo scivolo. La Yaris era guidata da una donna che non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto, oltre ai carabinieri di Pozzallo e alla polizia locale, era giunta un'ambulanza del 118, ma i sanitari, viste le gravi condizioni del militare avevano ritenuto opportuno l'intervento di un mezzo aereo e il trasporto in un ospedale ben attrezzato. Luca Barone, nato e residente a Pozzallo, lascia la moglie e due figlie.