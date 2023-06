È morto a Ispica Damiano Gugliotta, dipendente della Banca agricola di Ragusa e socio del Vespa club

Lutto a Ispica: è morto a 41 anni Damiano Gugliotta, molto conosciuto nella comunità per essere dipendente della banca agricola popolare di Ragusa e socio del Vespa club ispicese. Da alcuni anni era malato e, malgrado le sofferenze, fino all'ultimo ha cercato di godere ogni attimo della propria vita.

Nel febbraio scorso Damiano era stato colpito da un lutto che lo aveva segnato, la morte della nonna alla quale era molto legato. Un ragazzo solare, lo ricordano in molti tra parenti e amici, che amava la vita e la cui vera passione era rappresentata dalla Vespa, sempre pronto ad aiutare il prossimo e a dare una parola di conforto.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia e ricordato l'uomo attraverso messaggi sui social. "Ciao Damiano Gugliotta i vespisti di Comiso ti ricorderanno per la persona umile e disponibile che eri", scrive Salvatore Le Rosa. E ancora, i vespisti iblei lo ricordano così: "Riposa in pace Amico vero. Eri il nostro guerriero e quello che nn si fermava davanti a niente. I Vespisti Iblei perdono un pilastro importante oggi. Non ti dimenticheremo mai".

Tristezza e sconforto nelle parole di Rossella Cataldo: "Apro fb e non ti trovo più. Sono incredula, triste, dispiaciuta. E mi stanno venendo in mente tutti i ricordi delle serate passate insieme a giocare in pizzeria, da bimbi...e pensare di non vederti più passare con la tua Vespa mi pare impossibile. Ciao, Damiano Gugliotta. Che la terra ti sia lieve". E ancora, Eleonora Federico: "Damiano ragazzo generoso con tutti sempre disponibile quando eri in banca agricola condoglianze alla famiglia Gugliotta r.i.p da non credere".

"Troppo dolore !!! Ma questo è il ciclo della nostra Esistenza! Hai finito il tuo calvario: amico... collega... pezzo del mio cuore 'sgangherato ' hai smesso di soffrire vespista! Io personalmente... nel giro di poco ho perso troppe persone a me care, ed io... ero una di voi. Vi porterò per sempre nel mio cuore Ciao Damy, ci vediamo presto, la tua 'pazza'", scrive sempre sui social Rody Stefany