Santa Croce Camerina in festa per i 100 anni di zia Gina

Una nuova centenaria a Santa Croce Camerina. Si tratta di Francesca Giorgia Arestia, da tutti conosciuta come zia Gina, nata il 25 giugno del 1923. Alla festa organizzata per i suoi 100 anni ha partecipato anche il sindaco Peppe Dimartino che, a nome di tutta la città, ha regalato all'anziana concittadina una torta con il simbolo del Comune.

Dopo aver trascorso la sua infanzia a Ragusa Ibla, zia Gina, la più piccola di sei figli, si trasferì con la famiglia a Santa Croce Camerina dove i suoi genitori, Vincenzo Arestia e Giorgia Occhipinti, avevano una proprietà in campagna. A vent'anni si sposò con Carmelo Bracchitta, col quale al ritorno dalla guerra ebbe il primo figlio Isidoro.

Per superare le difficoltà economiche, la coppia decise di trasferirsi in Venezuela, dove nacque la seconda figlia Giuseppina. Ma, nonostante la nuova vita in Sudamerica, Santa Croce Camerina rimase sempre nel cuore della donna. Da qui la decisione, nel 2018, di farvi ritorno.