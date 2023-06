La tartaruga caretta torna a nidificare a Marina di Modica: «Scoperte oltre 400 uova»

Tre nidi, tenuti sotto continuo controllo. Le tartarughe caretta caretta sono tornate a Marina di Modica per deporre le loro uova. Sono oltre 400 quelle rinvenute nella spiaggia. Un evento che aveva già coinvolto in passato quel tratto di costa, ma il cui ritorno ne è indice di qualità e buona salute.

L'obiettivo è ora tutelare i tre nidi e difenderli dagli attacchi dei predatori come i gabbiani e i cani randagi, ma anche dalle mareggiati e dagli altri eventi atmosferici.

Sulla scoperta il deputato della Dc nuova ed ex sindaco Ignazio Abbate ha postato sul Facebook tre foto, accompagnandole con un suo commento: «La deposizione delle uova, lo scorso primo giugno, è stata la seconda registrata nel nostro Paese nel nuovo anno dopo Pachino. Dopo di essa altre due deposizioni sono state effettuate. La scorsa settimana sempre a Marina e ieri a Maganuco. Le prime due sono state spostate per motivi di sicurezza in un punto più riservato. In totale sono oltre 400 uova. Questo evento è particolarmente significativo perché questa specie sceglie solo le spiagge più pulite per deporre le proprie uova, quindi è anche una ottima notizia per i villeggianti di Marina e Maganuco».