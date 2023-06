Vittoria, perde il controllo dell'auto e finisce su pali della segnaletica: ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale con la sua autovettura. Il sinistro è avvenuto ieri sera intorno alle 21 a Vittoria, in provincia di Ragusa. Per cause ancora sconosciute il conducente di una Ford Kuga ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada in via Forcone, in prossimità dell'incrocio con l'ex strada statale 115. Il veicolo si è ribaltato ed ha abbattuto due pali della segnaletica verticale. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria.

In via Forcone è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco e i vigili urbani di Vittoria che hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Una strada spesso scenario di incidenti. Qualche giorno fa, lungo la Vittoria-Scoglitti si è verificato un altro sinistro. Una vettura e uno scooter si sono scontrate ed un motociclista è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.