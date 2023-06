Ispica, ciclista urta un camion e si scontra frontalmente con un'auto: interviene l'elisoccorso

È in prognosi riservata un ciclista di 40 anni che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un incidente stradale sulla litoranea Marina Marza di Ispica, in provincia di Ragusa. Il ciclista si è scontrato prima contro lo specchietto laterale di un camion e poi frontalmente con un'Alfa Romeo che proveniva dalla corsia opposta. Sulla litoranea in questi giorni per via di lavori in corso si procede a senso unico alternato.

Due ambulanze, una col medico a bordo, sono arrivate sul luogo dell'incidente da Rosolini. Ma i gravi traumi riportati dal 40enne hanno costretto i sanitari ad allertare l'elisoccorso. Il mezzo è atterrato sulla spiaggia della Marina di Marza e l'uomo è stato immobilizzato su una barella e condotto al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ancora ricoverato. Sul posto anche i carabinieri del comando di Ispica.

(Ph. google maps)