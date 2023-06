Incidente tra Vittoria e Scoglitti, scooter si schianta contro un'auto: un ferito in ospedale

Ancora un grave incidente lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, teatro di sinistri, anche molto recenti, come quello che è costato la vita ad un motociclista, Sergio Scribano, 47 anni.

Questa volta l’incidente ha coinvolto un'auto ed uno scooter, dove in sella c'era un ragazzo. La peggio è toccata al giovane scooterista, che è finito sull’asfalto, riportando alcune fratture nell'impatto. Trasportato nel vicino ospedale di Vittoria, la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Vittoria per stabilire la dinamica dell'incidente.