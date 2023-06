La guardia costiera porta a Pozzallo 22 persone salvate in mare, altri 63 arrivano a Lampedusa

Concluso intorno alle 2 lo sbarco di 22 persone arrivate a Pozzallo a bordo della Cp 308. Sono state messe in salvo dalla motovedetta della Guardia costiera a circa 90 miglia a sud est di Pozzallo. Non sono state rilevate provlematiche di natura sanitaria. Le persone messe in salvo sono tutte bangladesi eccetto due egiziani. Nessuna donna, tutti uomini e tra loro 3 minori.

Altri 63 migranti sono sbarcati a Lampedusa. A soccorrere i due barchini, a bordo dei quali c’erano 24 persone (2 donne e 1 minore) e altre 39 (6 donne e 3 minori), sono state la nave Paolini della Guardia di finanza e la Ong Sea Watch. Gli arrivati sono tutti, originari di Tunisia e Siria, hanno dichiarato di essere salpati da Sfax e di aver pagato da 1000 a 4000 dinari tunisini.

I due gruppi sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 120 ospiti. Per la mattinata, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 80 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.