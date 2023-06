Maxi-sbarco di 252 migranti nella notte a Pozzallo, altri 130 ad Augusta

Un gruppo di 252 migranti, tra i quali 15 minori, è stato soccorso al largo delle coste siciliane, a circa 60 miglia marina da Portopalo di Capo Passero, da due motovedette della Guardia Costiera che li ha trasferiti nel porto di Pozzallo (Ragusa).

I naufraghi fanno parte di un gruppo di 400 salvati da un motopeschereccio che ha raccolto l’Sos di un barcone in difficoltà. In banchina, al porto di Pozzallo, nella notte si sono completate le procedure di identificazione. Non sono stati necessari ricoveri ospedalieri. I migranti verranno trasferiti tutti nell’hotspot di Pozzallo.

Altri 130 migranti sono stati soccorsi mentre si trovavano in difficoltà a bordo di piccoli natanti tra le 40 e le 60 miglia a sud di Pozzallo. Proprio dal porto ibleo, era ripartita nella notte la motovedetta Cp 320 che dopo aver soccorso le prime 15 persone a circa 40 miglia, si è diretta a sud verso altri obiettivi di soccorso. Recuperati complessivamente 130 migranti, la motovedetta della Guardia costiera italiana ha avuto l’assegnazione di Augusta cone porto di sbarco. La Cp 320 era stata una delle unità navali coinvolte poche ora prima nella operazione che aveva portato soccorso ad un altro barcone con 400 persone a bordo, sbarcate a Pozzallo - 252 unità - e a Catania, 150 unità circa. Avevano trascorso tre giorni in mare ed erano partite dalla Libia

