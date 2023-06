Sparatoria vicino alla caserma di Scicli, padre e figlio gravemente feriti al volto

Agguato a Scicli: due uomini - padre e figlio - protagonisti oggi, intorno alle 13, di una sparatoria. È quanto accaduto proprio a pochi passi dalla caserma dei carabinieri, in contrada San Marco.

Un uomo armato di pistola a pallini da caccia ha mirato contro un imprenditore di Scicli, M.C. 57 anni, titolare di una casa di riposo in contrada San Marco, e contro il figlio di quest’ultimo, G.C, 30 anni, noto sportivo appassionato di arti marziali. Padre e figlio sono rimasti gravemente feriti al volto ma non sono in pericolo di vita. Sul luogo dell’agguato i carabinieri del nucleo operativo di Modica, i carabinieri di Scicli e i militari del comando provinciale. Gli inquirenti sono sulle tracce di un sospettato e l’accusa per lui potrebbe essere di tentato omicidio, per quanto l’arma e le munizioni usate facciano pensare a una ritorsione per motivi personali.

Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica.

