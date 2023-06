Commerciante aggredita a Comiso, il marito la difende: scatta la rissa, due in ospedale

Paura a Comiso per un'aggressione, con due persone finite in ospedale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, una commerciante era all'interno del negozio quando è stata aggredita da un uomo, probabilmente in un tentativo di rapina.

Il marito della donna ha reagito e da lì è nata una colluttazione tra i due uomini, con l'aggressore che alla fine è fuggito. I due coniugi sono stati poi accompagnati all'ospedale di Vittoria, per essere medicati e curare le ferite, fortunatamente lievi. Indagini a parte della polizia, che avrebbe già identificato.

Qualche giorno fa, sempre a Comiso, cinque persone erano state denunciate per aver aggredito un ragazzo, picchiandolo a sangue. Due italiani e tre stranieri, tutti residenti nella cittadina, dovranno rispondere di lesioni personali, minacce e danneggiamento aggravato. L'aggressione è avvenuta tra la villa comunale, le stradine adiacenti, la Chiesa Madre e la piazza Fonte Diana

