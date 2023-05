Scontro a Vittoria con un furgone, motociclista in prognosi riservata

Incidente stradale oggi pomeriggio a Vittoria, in via Incardona, nei pressi della rotatoria del mercato ortofrutticolo. Un motociclista si è scontrato con un furgone, e ha avuto la peggio nell'impatto. Si trova adesso ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Guzzardi di Vittoria. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia municipale che è intervenuta sul luogo dell'incidente. Indagini sono in corso, per accertare la dinamica dello scontro.

© Riproduzione riservata