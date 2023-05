Incidente sulla Modica-Scicli, auto si ribalta: una persona in ospedale

Incidente sulla Modica-Scicli in contrada Balata. Un'auto si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida una persona, non si conoscono ancora le sue condizioni: è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Scicli e il 118.

Nei giorni scorsi, nella stessa zona, lungo la strada provinciale 84 Scicli-Arizza in contrada Mosca, c'era stato un altro incidente, con una giovane che si è schiantata contro un muro mentre si trovava alla guida della sua Opel Mokka. L’auto, a seguito dell’impatto, si è ribaltata su un fianco.

La ragazza ha riportato delle ferite a seguito dello schianto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, i quali hanno provveduto al trasferimento all’ospedale Maggiore Nino Baglieri: le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.

