Violenza e auto danneggiate a Scoglitti: volevano due birre dal tabaccaio

Sono andati fuori di testa quando il titolare di un negozio di tabacchi di Scoglitti, una frazione di Vittoria, ha detto loro che non vendeva birra. I due malviventi dovranno ora rispondere di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio di cronaca è avvenuto ieri pomeriggio in via Genova e i protagonisti sono due cittadini stranieri provenienti da Tunisi. Dopo il diniego della bibita alcolica, dovuto al semplice motivo che si tratta di una semplice rivendita di tabacchi che non dispone del bar, i due tunisini hanno aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente il negoziante, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

Non contenti del danno fatto al tabaccaio, si sono avventati sulle auto che erano posteggiate davanti al negozio prendendole a calci e a pugni e provocando danneggiamenti. Ad intervenire diversi passanti che hanno cercato di limitare le escandescenze degli aggressori, che non si sono fermati nemmeno all'arrivo degli agenti, che hanno dovuto usare la forza per placare la loro rabbia.

Entrambi sono stati posti in stato di fermo. Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che su facebook ha scritto: "Esprimo solidarietà al tabaccaio e ai proprietari delle auto e mi rivolgo al Prefetto per chiedere il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine".

