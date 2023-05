Aveva tre chili di droga e una pistola, arrestato a Vittoria

Due chili e 600 grammi di marijuana, 570 grammi di hashish e 10,5 grammi di cocaina sono stati sequestrati insieme con una pistola calibro 9x19 con la matricola cancellata e due proiettili calibro 9 a Vittoria dalla polizia. Gli investigatori hanno arrestato il possessore, un 52enne, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma da fuoco clandestina. La vendita della droga avrebbe fruttato circa 24 mila euro.

Gli agenti hanno anche sequestrato due macchine per il sottovuoto e materiale vario necessario per il peso e il confezionamento dello stupefacente. L’arma clandestina è stata sequestrata e sarà oggetto di accertamenti per poter risalire alla sua provenienza. L’arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

