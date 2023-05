La Nave Diciotti soccorre 223 migranti e si dirige a Pozzallo, altri 500 alla deriva in zona Sar maltese

Un gruppo di migranti soccorso al largo delle coste siciliane e una nave alla deriva in zona Sar maltese. Nelle ultime ore sono ripresi i "viaggi" dei popoli in fuga e torna l'emergenza.

La nave Diciotti della guardia costiera ha soccorso 223 migranti al largo delle coste siciliane ed è diretta verso il porto di Pozzallo. La sala operativa della Capitaneria di porto ha già inviato una motovedetta per trasbordare i naufraghi, che farebbero parte di un contingente più numeroso, altre persone sarebbero state recuperate da un motopeschereccio. In banchina la macchina dell’emergenza è già pronta per le procedure di assistenza e identificazione.

La nave Life Support di Emergency si sta dirigendo verso il natante con cinquecento persone che sta già imbarcando acqua: a bordo ci sono 45 donne, tra cui diverse in stato di gravidanza, e 56 bambini, uno nato la scorsa notte. «Nonostante la gravità della situazione - rileva la ong - nessuna autorità ha risposto finora alla richiesta di coordinamento dei soccorsi». «Il natante, partito giorni fa dalla Cirenaica, si trova in zona Sar maltese. Arriveremo verso le 22 di questa notte - commenta Albert Mayordomo, capomissione della Life Support -. Stiamo navigando al massimo della velocità da quando Alarm Phone ha segnalato il caso, ieri. È una vera e propria corsa contro il tempo, nel tentativo di salvare la vita a più persone possibili».

