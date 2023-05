Modica, droga fra i vestiti di una lavanderia: tre arresti

L'olfatto dei cani cinofili della sezione antidroga dei carabinieri di Modica, nel Ragusano, non è stato tratto in inganno dai profumi intensi dei detersivi usati all'interno di una lavanderia e hanno smascherato l'attività illecita di tre persone modicane che sono state tratte in arresto.

Tra vestiti, lavatrici e ferri da stiro i militari, grazie ai preziosi animali, hanno trovato hashish e cocaina ma anche una pistola e diverse munizioni.

A finire in manette tre uomini di 32, 39 e 48 anni. Quest'ultimo era il titolare della lavanderia che si trova a Modica Sorda che oltre a fare lavaggi era punto di riferimento per consumatori di sostanze stupefacenti che si confondevano tra i reali clienti.

Le unità cinofile, durante la perquisizione, hanno scovato circa un chilo e mezzo di hashish diviso in panetti da 100 e 50 grammi, 10 grammi di cocaina, bilancini di precisione, strumenti per il taglio ed il confezionamento delle sostanze, una pistola calibro 6.35 e 46 pallottole.

La lavanderia è stata sequestrata. Il gip ha disposto i domiciliari.

