Scicli, auto cappotta sulla Provinciale: ferita una 29enne

Era giunta nella zona di contrada Mosca mentre percorreva la Strada provinciale che da Scicli porta ad Arizza una ragazza di 29 anni che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto oggi pomeriggio.

Intorno alle 18, la giovane che era alla guida di un'Opel Mokka ha sbattuto su un muretto. Lo scontro, violento, ha provocato il ribaltamento dell'autovettura. Un grave incidente che, nelle modalità, ricorda il sinistro mortale avvenuto sempre oggi pomeriggio a Gravina in provincia di Catania (leggi cliccando qui).

La 29enne, in questo caso, è rimasta ferita. Soccorsa dal 118 è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore Nino Baglieri. Sul luogo dell'incidente la polizia locale ha effettuato i rilievi per determinare le cause che hanno causato la perdita del controllo dell'autovettura.

