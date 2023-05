Pozzallo, controlli su un carico di 3.300 tonnellate di grano destinato ai mulini

Controlli su un carico di grano tenero di provenienza estera arrivato nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, sono stati eseguiti da parte degli agenti del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del corpo forestale della Regione. Le verifiche sono state effettuate in collaborazione con gli ispettori fitosanitari dell’osservatorio regionale malattie delle piante dell’assessorato regionale dell’Agricoltura.

L’attenzione degli uomini del Corpo forestale si è concentrata sull’arrivo di una nave battente bandiera panamense, partita da Spalato, in Croazia, con un carico di 3.300 tonnellate di grano tenero, proveniente dalla Serbia e destinato a mulini siciliani. È stato prelevato, in base alle norme vigenti, un campione da destinare alle analisi presso il laboratorio dell’Ispettorato centrale qualità repressione frodi (Icqrf) di Catania, dotato di attrezzature di ultima generazione per questo genere di verifiche. Saranno valutati i costituenti fisici, chimici e l’eventuale presenza di agenti patogeni e antiparassitari.

L’operazione fa parte delle azioni di controllo che svolge il Noras a tutela della qualità del comparto agroalimentare come previsto dalla normativa europea sulla tracciabilità della merce. I risultati dei controlli saranno monitorati dall’assessorato regionale dell’Agricoltura.

