Comiso, investe una donna e fugge: era senza patente e assicurazione, denunciato

Incidente stradale a Comiso, con protagonista un pirata della strada che, in più, guidava senza patente e senza assicurazione. L'uomo è stato denunciato dalla polizia dopo qualche giorno dal sinistro, avvenuto il 3 maggio scorso, in via Generale Amato, all’incrocio con via Resistenza.

Nell'incidente donna era rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave, ma l'uomo era scappato senza lasciare traccia. Dopo un pò però La polizia locale è riuscito a rintracciarlo e dalle verifiche effettuate si è scoperto che il guidatore, oltre ad avere omesso il soccorso, non aveva neanche la patente (gli era stata revocata) e nemmeno l’assicurazione dell’auto. Inoltre circolava senza aver aggiornato il passaggio di proprietà del veicolo acquistato pochi giorni prima. La persona è stata denunciata a piede libero.

