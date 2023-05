Scoglitti, arrestato ventunenne tunisino per tentata rapina ai danni di un connazionale

I carabinieri hanno arrestato a Scoglitti un tunisino di 21 anni, Y.M.A., ritenuto responsabile di una tentata rapina a mano armata ai danni di un connazionale. La vittima è riuscita a sottrarsi alla rapina e a mettersi in salvo, ma il rapinatore che era armato ha esploso alcuni colpi contro di lui. L’episodio si è verificato il 4 maggio. La vittima ha avvertito i carabinieri che hanno recuperato il bossolo e sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore. Nella sua casa hanno in effetti trovato una pistola compatibile con il bossolo trovato sul luogo della rapina. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina aggravata dall’uso dell’arma e condotto nel carcere di Ragusa.

