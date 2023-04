Tossicodipendente pozzallese aggredisce operatore del Sert e porta via 27 flaconi di metadone: arrestato

A Modica i carabinieri hanno arrestato un operaio pozzallese di 47 anni responsabile di rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di un tossicodipendente in cura al Sert di Modica, dove è stata compiuta la rapina.

L'uomo lo scorso giovedì si è recato infatti proprio presso la struttura sanitaria. Nonostante avesse già ricevuto la dose prevista, ha iniziato a chiedere con insistenza che gli fossero consegnati ulteriori flaconi di metadone. Al rifiuto del personale sanitario, l'operaio ha dato in escandescenza e, aggredendo fisicamente un operatore, è riuscito a sottrarre 27 flaconi di metadone, dandosi successivamente alla fuga. Individuato dai militari dell’Arma nei pressi della sua abitazione, a Pozzallo, è stato perquisito e trovato in possesso del metadone rubato. Tratto in arresto, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Poi, dopo l’udienza di convalida e giudizio, il pozzallese è stato colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel suo comune.

© Riproduzione riservata