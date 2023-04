Incidente a Vittoria, auto dei carabinieri si scontra contro un palo: due feriti

Due carabinieri feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, alle 3 circa, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Vittoria. Una gazzella del nucleo radiomobile di Vittoria ha sbandato travolgendo un palo dell'illuminazione pubblica.

Le cause del sinistro sono da imputare probabilmente all'asfalto reso viscido dalla pioggia, ma non si esclude un malore di chi era alla guida. I due carabinieri se la sono cavata con un trauma cranico, non grave: sono stati portati in ospedale dai soccorritori del 118.

