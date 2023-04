Ragusa, auto si ribalta in via Fieramosca dopo uno scontro: un ferito

Due auto si sono scontrate ieri a Ragusa e un uomo è rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto in via Ettore Fieramosca, in prossimità di un distributore di benzina.

Una Lancia Y ha urtato contro una Renault Megane e quest'ultima per la violenta collisione si è ribaltata. All'interno dell'auto c'era un uomo che è rimasto intrappolato fra le lamiere.

Immediati i soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha liberato il conducente della Megane e lo ha affidato alle cure dei sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, non si conoscono al momento le sue condizioni. Solo paura per il conducente della Lancia Y che è rimasto illeso.

In via Fieramosca è giunta anche la polizia stradale. Gli agenti hanno lavorato per determinare la dinamica dell'incidente.

