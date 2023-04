Vittoria, bimbo di nove anni cade dalla bici: trasferito in elisoccorso a Messina

Da Vittoria a Messina in elisoccorso dopo avere sbattuto violentemente la testa in seguito a una caduta dalla bici. Protagonista un bambino di 9 anni che avrebbe riportato un brutto trauma cranico e si trova adesso ricoverato in condizioni critiche, con diverse fratture craniche, al reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina.

Il piccolo è stato trasferito ieri sera in elisoccorso dalla provincia di Ragusa ed è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Non è ancora chiaro cosa sia successo ma sembra che il bambino stesse giocando in sella alla bici quando è caduto battendo violentemente il capo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato deciso il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Messina.

