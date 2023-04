Caduto in campagna: ritrovato vivo l'anziano disperso a Scicli

Sospiro di sollievo per Giovanni Cannella. Il 75enne scomparso ieri a Sampieri, frazione marinara di Scicli nel Ragusano, è stato ritrovato vivo, a pochi chilometri di distanza da casa sua. Dell'anziano ieri non si avevano più notizie, perché sarebbe caduto in campagna non riuscendo più ad alzarsi. Sta bene, a parte alcune piccole contusioni.

Le ricerche, dalle 15 di ieri, quando era stato avvistato per l'ultima volta, sono state condotte da volontari, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale, mentre in serata la prefettura di Ragusa ha richiesto anche l'intervento delle unità cinofile del Dipartimento regionale della protezione civile.

Per i familiari di Cannella, che da tempo ha problemi di salute, sono state ore di ansia. Poi il lieto fine.

