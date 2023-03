Comiso, rapina alle Poste in pieno centro: caccia a due malviventi

Un colpo è stato messo a segno questa mattina alle Poste centrali di Comiso. Due malviventi, armati di pistola, hanno fatto irruzione all'interno dell'ufficio che si trova in pieno centro, in via Papa Giovanni XXIII, sfondando una porta che di trova nel retro.

Secondo quanto è stato ricostruito sono 850 euro i soldi rubati. I due, con il volto coperto da passamontagna scuro, accento italiano, dell’età apparente di 40 anni circa, sono entrati nell’ufficio postale intorno alle 9, quando nella sala c’erano numerosi clienti in attesa di effettuare le operazioni allo sportello. Uno dei due era armato di pistola, forse giocattolo. Con l’arma in mano hanno chiesto il denaro all’operatore della cassa, ottenendo i soldi. Poi sono fuggiti. All’esterno, ad attenderli, c’era una Panda rossa. La polizia, che conduce le indagini sta visionando tutti gli impianti di videosorveglianza della zona, molto centrale. L’ufficio postale di Comiso si trova alle spalle della scuola elementare De Amicis, a pochi passi dagli uffici municipali, dalla piazza Fonte Diana, dalla Fondazione Bufalino e dalla basilica Maria Santissima Annunziata. Alcune telecamere potrebbero aver ripreso le fasi che hanno preceduto o seguito la rapina. Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma non ci sono feriti.

