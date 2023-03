Scontro frontale tra due camion a Santa Croce Camerina: 2 feriti, uno è grave

Scontro frontale questa mattina, intorno alle 9, a Santa Croce Camerina. L'incidente si è verificato tra due camion che percorrevano la strada provinciale 24, in prossimità della 25, sulla Scoglitti-Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Proprio all’incrocio tra le due strade i due mezzi pesanti si sono scontrati e i conducenti sono rimasti feriti.

Gli automobilisti che si trovavano di passaggio hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre entrambi i camionisti dalle lamiere, due ambulanze, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Santa Croce Camerina.

I sanitari hanno soccorso entrambi: un ferito è stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, mentre per l'altro, in condizioni più gravi, si è reso necessario l'utilizzo dell'elisoccorso. L'uomo è stato caricato sull'elicottero e trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I due mezzi, che hanno la cabina di guida totalmente distrutta, hanno invaso tutta la strada per cui la circolazione è rimasta bloccata. Si è dovuti intervenire con mezzi pesanti per rimuovere i camion incidentati e, solo dopo tutti i rilievi e la messa in sicurezza, la strada è stata riaperta al transito veicolare. Spetterà alla polizia municipale accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

