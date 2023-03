Modica, dopo 15 giorni riapre il reparto di Rianimazione: chiuso per i danni provocati dal maltempo

Riapre, dopo 15 giorni, il reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Era stato chiuso lo scorso 16 febbraio dopo il maltempo, a causa delle infiltrazioni e i rischi di caduta del tetto sul quale si è accumulata l’acqua piovana. I pazienti erano stati trasferiti in altri reparti.

La direzione generale dell’azienda, con il commissario straordinario Fabrizio Russo, il direttore dell’ospedale, Piero Bonomo, il Direttore dell’Unità, Rosario Trombadore, il capo dell’ufficio tecnico dell’Asp e i responsabili edili dell’impresa, dopo i primi sopralluoghi avevano attivato le procedure per la messa in sicurezza avvertendo la prefettura. Poi il via ai lavori di ripristino.

Il via libera alla riapertura della struttura complessa l’hanno dato i tecnici dell’Asp, dopo il sopralluogo tenuto giovedì, motivo per cui sabato prossimo il direttore sanitario di presidio, Piero Bonomo, potrà autorizzare la piena fruizione. Dopo 15 giorni, dunque, il reparto sarà nuovamente fruibile e i pazienti torneranno ad essere ricoverati nei padiglioni.

