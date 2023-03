Fondi per i migranti, la Corte dei Conti indaga a Ragusa: una onlus aveva finalità di lucro

La procura della Corte dei conti in Sicilia ha aperto un’istruttoria che riguarda l’illecito utilizzo di fondi pubblici, destinati ai migranti aventi diritto di asilo, per oltre 6 milioni di euro ai danni del ministero dell’Interno, fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, del Comune di Modica, del Comune di Ragusa e della Provincia di Ragusa e della Prefettura di Ragusa.

È quanto emerge dalla relazione del procuratore della Corte dei Conti Pino Zingale. Il danno è stato contestato agli amministratori di una cooperativa sociale onlus, che svolgeva, nella realtà, attività con finalità di lucro. Dalle indagini sarebbe emerso che gli amministratori utilizzavano «le somme ricevute per private utilità personali, grazie anche al concorso di consulenti compiacenti ai quali è stata contestata la responsabilità a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà».

