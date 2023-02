Tragedia durante la festa di San Corrado a Noto: muore all'interno della Cattedrale

La festa di San Corrado, patrono di Noto, si trasforma in tragedia. Un 56enne, Carmelo Fortuna, ha perso la vita ieri pomeriggio, a causa di un infarto fulminante. L'uomo si trovava all’interno della Cattedrale di Noto, aveva seguito la celebrazione della messa e stava per assistere all’uscita del santo che successivamente avrebbe dato il via alla tradizionale processione.

Il 56enne, però, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato. Immediatamente sono scattati i soccorsi che, nonostante la grande folla presente, hanno raggiunto il 56enne e hanno cercato di rianimarlo. Momenti di caos in chiesa tra i presenti. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato ed è stata momentaneamente interdetta l'entrata. L’uomo, ex agente di custodia, lascia moglie e due figli.

La processione è poi stata avviata in silenzio, senza le tradizionali musiche che sono state sospese in segno di lutto. L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio stringendosi "al dolore della famiglia Fortuna per la perdita del caro Carmelo, che ha accusato un malore, all’interno della Cattedrale, durante l’uscita del Santo".

I funerali di Carmelo Fortuna si terranno martedì 21 febbraio, alle ore 15, all’interno della Basilica di San Nicolò, in Cattedrale.

