Scicli, 90enne trovata morta in casa: l'ex insegnante viveva sola

Una donna di Scicli è stata trovata morta nella sua abitazione, nel quartiere Strada Nuova. Si tratta di una 90enne, insegnante in pensione, che viveva sola e non possedeva lo smartphone. Vicini di casa e parenti non avevano sue notizie da giorni ma nessuno poteva immaginare quanto poi scoperto dalla nipote. Quest'ultima, ieri pomeriggio, si è recata presso l'abitazione della 90enne e ha più volte suonato al citofono e, preoccupata dalla mancata risposta, ha subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un'ambulanza. I pompieri hanno forzato la porta e hanno trovato l’anziana priva di vita. Da una prima analisi, la donna sarebbe deceduta per cause naturali qualche giorno fa.

