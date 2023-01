Violento impatto a Vittoria davanti alla stazione di servizio Spina Group Trinacria. Lungo la stradale per Santa Croce Camerina, al chilometro 2, tre auto si sono scontrate. Si tratta di una Bmw, di un Fiat Dobló e di una Giulietta. Un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118.

Sono in corso gli accertamenti dell'infortunistica della polizia municipale di Vittoria per accertare le cause dell'incidente.

Foto di Franco Assenza

