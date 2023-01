Tragedia a Ispica, un 38enne perde il controllo della moto e muore

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Un 38enne, Salvo Gennaro, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115, in territorio di Ispica, all'altezza del locale ' I Mori', in direzione Rosolini. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe essere stato un incidente autonomo.

L'uomo di Rosolini, muratore, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica stradale e sarebbe morto sul colpo. Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti. Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori con l'ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Salvo Gennaro indossava il casco, è stato trovato in una pozza di sangue. I carabinieri della Compagnia di Modica hanno posto sotto sequestro, come avviene in questi casi, il mezzo di Gennaro per eseguire ulteriori accertamenti. Da ricostruire, anche attraverso i rilievi compiuti nella notte, l'esatta dinamica dell'incidente.

Gennaro era nubile e con una grande passione per gli animali e per la motocicletta.

