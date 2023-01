Marina di Ragusa: 81enne infartuata muore in ambulanza. I familiari: era senza medico e infermiere

Una donna di 81 anni, infartuata, residente a Marina di Ragusa, è deceduta questa mattina all’interno dell’ambulanza del 118 mentre stava per essere trasportata all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. A bordo del mezzo di soccorso, non medicalizzato, non c'era l'infermiere, ma solo il personale soccorritore e, secondo quanto viene denunciato, nessuna pratica sarebbe stata applicata alla donna che è deceduta durante il tragitto. Secondo i familiari della vittima, il servizio di emergenza non avrebbe ben valutato la gravità delle condizioni della donna inviando sul posto un mezzo di soccorso non idoneo in quanto privo di medico e di personale infermieristico.

