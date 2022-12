Fugge con la refurtiva e si lancia da un muro alto 5 metri, a Vittoria ladro ferito e arrestato

Ruba in una parruccheria e mentre scappa con la refurtiva, scavalca un muro di 5 metri e resta ferito alle gambe. È stato così arrestato dai carabinieri un trentenne a Vittoria.

Il furto sarebbe avvenuto nel corso della notte di Natale ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. Carabinieri e polizia, dopo la segnalazione del titolare del salone, hanno trovato l’uomo sul retro dell’edificio, mentre era intento a scavalcare con la refurtiva ancora addosso.

Il ladro, in un disperato tentativo di non essere preso, si sarebbe lanciato dal muro, non facendo particolarmente caso all’altezza. Z.H, sono le iniziali dell’uomo, è stato ricoverato all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

