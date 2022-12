Scivola da una scala, muore una donna di 82 anni a Modica

Tragedia in casa a Modica, in provincia di Ragusa. Un'anziana è morta dopo la caduta da una scala, facendo un volo di circa due metri. Aveva 82 anni.

L'incidente è avvenuto in un appartamento in contrada Tre Casucce Torre Rodosta, alla periferia della città. L'anziana stava svolgendo dei lavori domestici quando è scivolata da una scala precipitando sul pavimento. I parenti hanno chiesto subito l'intervento del 118, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Incidenti domestici, numeri preoccupanti

Secondo un recente studio, in Italia si contano ogni anno circa 4 milioni di infortuni domestici e una buona parte di questi coinvolge gli ultra sessantenni. L'incidente più frequente negli anziani è rappresentato dalle cadute più o meno accidentali, a casa propria o nelle strutture assistenziali. Queste sono la prima causa di ricovero e di decesso per incidente domestico a causa di un trauma cranico o della frattura degli arti inferiori.

Gli infortuni domestici hanno anche conseguenze a livello psicologico: il timore di cadere di nuovo e la conseguente perdita di sicurezza possono creare stati di depressione e di ansia.

