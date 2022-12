Prodotti natalizi contraffatti, lavoratori in nero: controlli e sequestri nel Ragusano

Vendevano articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi: la guardia di finanza del Comando provinciale di Ragusa ha sequestrato migliaia di prodotti nel corso di diversi controlli svolti nell’ambito dei consueti dispositivi finalizzati al contrasto al sommerso da lavoro ed all’abusivismo commerciale, appositamente potenziato in occasione delle imminenti festività. Denunciata una persona per il reato di «frode in commercio».

In particolare, i finanzieri della compagnia di Vittoria hanno individuato due esercizi commerciali gestiti da cinesi dove sono stati sequestrati, complessivamente, oltre 18 mila articoli natalizi non in regola.

Le fiamme gialle hanno inoltre individuato sei lavoratori in nero, due dei quali percepivano il reddito di cittadinanza.

