Vittoria, individuato l'autore di una rapina violenta a un corriere Sda: in carcere

Arrestato dagli agenti del commissariato di Vittoria, l’uomo che l’8 novembre scorso aveva aggredito fisicamente un corriere della ditta Sda, rincorrendolo per strada, derubandolo del denaro contante in suo possesso e procurandogli diverse lesioni, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

A seguito di tali fatti e della denuncia sporta dalla vittima, i poliziotti hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, acquisendo numerose immagini registrate da diversi impianti di videosorveglianza cittadini che si trovano nei pressi della zona in cui si era verificata era la rapina.

Dall’analisi delle immagini si è avuto modo di ricostruire la dinamica dei fatti e di appurare l’identità dell’autore della rapina, un pregiudicato che andava fuori casa, incurante degli arresti domiciliari cui era sottoposto. L’uomo, D.C., classe 1979, è stato tratto arrestato lo scorso mercoledì per i reati di rapina, estorsione e lesioni aggravate, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ragusa su richiesta della Procura. Il 43enne è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

