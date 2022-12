Con lo scooter contro un'auto, un ragazzino muore a Pozzallo

Nuova tragedia sulle strade in Sicilia e a perdere la vita è ancora un giovanissimo. Matteo Guastella, 14 anni, è morto ieri sera in un incidente avvenuto a Pozzallo, in Viale Australia, nei pressi del distributore di carburante Fimar. Il ragazzino era in sella allo scooter e fatale è stato l'impatto contro un’autovettura Citroen. Il ciclomotore è stato tranciato in due.

Sul posto sono giunti i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, anche i carabinieri della Compagnia di Modica. I veicoli sono stati sequestrati.

Sul luogo della tragedia, sono giunti i genitori e il fratello dela vittima. Strazianti le immagini, con tutta la disperazione dei congiunti. Il giovane era nipote del titolare della pescheria Stoffa, nei pressi dello stadio Nino Barone a Modica Sorda.

