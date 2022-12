Vittoria, immigrato in sella alla bici investito da un'auto: è in gravi condizioni

Un incidente si è verificato lungo la statale 115 in contrada Dirillo-Picozza, in territorio di Vittoria. Un immigrato, che ieri sera stava percorrendo con la sua bicicletta la strada, è stato investito da un'auto. L'uomo è stato sbalzato in avanti e finito per terra ferito.

Il conducente, in un tratto di strada al buio, non si sarebbe accorto del ciclista sulla strada. Sul posto è giunta un'ambulanza e le forze dell'ordine. L'immigrato è stato soccorso, medicato, e trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i medici si sono riservata la prognosi.

Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno compiuto i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Soltanto 15 anni fa, nello stesso territorio Ragusano, una donna di 31 anni è morta, poco dopo le 21, in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, alle porte della frazione. La donna, romena, viaggiava in sella ad uno scooter insieme al marito. Il ciclomotore si è scontrato con una Fiat Panda. Il marito, ferito, è stato ricoverato in ospedale a Vittoria.

