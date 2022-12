Modica, fiamme in un appartamento di case popolari: una donna intossicata

Un incendio è divampato in un appartamento di case popolari in via Sandro Pertini a Modica. A lanciare l'allarme, ieri, gli stessi occupanti che non hanno potuto domare le fiamme. Sul posto sono immediatamente giunte due squadre dei vigili del fuoco, di Modica e Ragusa e una ambulanza, i carabinieri e la polizia locale.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’incendio si è sviluppato dal vano cucina e si è poi propagato per tutto l’intero appartamento ch si trova al quinto piano, causando ingenti danni. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse agli appartamenti adiacenti. Una signora anziana, con sintomi di intossicazione da fumo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Modica.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare lo stabile. Una donna disabile ed un’anziana 96enne, abitanti ai piani superiori dell’appartamento interessato dall’incendio, sono stati trasferiti nell’ala dell’edificio non coinvolta. Salvato anche un gattino che era rimasto intrappolato nell’appartamento in fiamme.

© Riproduzione riservata