Altra tragedia a Scoglitti, coppia in scooter si schianta contro una Panda: morta una 31enne

Secondo incidente mortale nel giro di tre giorni a Scoglitti. Coinvolta una coppia. A perdere la vita una donna di 31 anni. Secondo la ricostruzione del sinistro, lo scooter sul quale si trovava la vittima, in compagnia del marito, si sarebbe schiantato, per cause ancora da verificare, contro una Fiat Panda.

L'uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria a seguito dell'intervento dei sanitari del 118, in gravi condizioni, mentre per la donna non c'è stato nulla da fare Conseguenze anche per il guidatore del mezzo a quattro ruote, che ha riportato delle ferite.

La circolazione stradale è stata conseguentemente interrotta, sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione dei mezzi incidentati e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Domenica un uomo di 67 anni di Gela, Biagio Cocchiaro che era alla guida di un Suv e stava percorrendo la Sp51 Gela-Scoglitti si è schiantato morendo sul colpo. L'incidente, che si è verificato intorno alle 9, è avvenuto tra il Suv che stava percorrendo la strada verso Scoglitti e un furgone che proveniva dal lato opposto. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

