Ragusa, guasto all'impianto di sollevamento di Lusia: disagi in alcuni quartieri

A Ragusa il maltempo di queste ore ha causato un guasto nelle linee di alimentazione elettrica dell’impianto di sollevamento di Contrada Lusia. Questo potrà determinare criticità nella fornitura idropotabile in alcuni quartieri della città (zone Cappuccini, Via Archimede, Palazzello). Il Comune raccomanda ai cittadini "un utilizzo controllato" dell’acqua "nelle more del ripristino della normalità". "In totale - si legge in una nota del Comune - sono circa 2400 gli interventi in tutta la provincia di Ragusa per problemi alla rete elettrica causati dal maltempo. Enel sta intervenendo con task force dedicate, supportate dal personale di altre province".

