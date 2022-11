Scicli, sedicenne scoperto con 32 grammi di hashish: arrestato

I carabinieri di Scicli hanno arrestato un minore trovato con 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un taglierino e 30 euro. Il minore, che ha 16 anni, vedendo i militari ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto, portato in caserma e sottoposto a perquisizione. La droga era nascosta in un marsupio.

La città barocca, spiegano i carabinieri, continua ad essere scenario di una fervente attività di spaccio di stupefacenti. L’operazione è avvenuta nella notte di mercoledì scorso. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al laboratorio di analisi dell’Asp di Ragusa per gli accertamenti di rito. L’arrestato è stato condotto presso il Cpa (centro di prima accoglienza) di Catania, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. Il Tribunale per i Minorenni etneo ha convalidato l’arresto del minore ed ha applicato allo stesso la misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa, vietando contatti, con qualunque mezzo, anche telefonico e telematico e incontri con persone diverse dai familiari.

© Riproduzione riservata