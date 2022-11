A Ragusa per Natale un villaggio del gusto firmato Slow Food

A Ragusa un villaggio del gusto firmato Slow Food per il prossimo Natale. L'iniziativa prevede la degustazione e la vendita di prodotti agroalimentari di alta qualità all'interno di 33 casette di legno che saranno allestite fra via Roma e piazza San Giovanni, in pieno centro.

Il villaggio natalizio del gusto sarà inaugurato l'8 dicembre e andrà avanti per un mese, fino alla chiusura prevista l'8 gennaio.

Nel dettaglio in piazza San Giovanni sarà creato uno villaggio "istituzionale" dedicato a Slow Food, ai consorzi iblei dell’olio, vino e formaggio, alle associazioni di promozione del cibo individuate da Slow Food Sicilia e Ragusa.

Le casette del villaggio in via Roma, invece, saranno assegnate ad aziende del food e beverage (prodotti tipici d’eccellenza e a marchio Slow Food ), florovivaistiche, artigianato artistico.

Inoltre, all’interno del villaggio saranno individuati spazi dedicati anche ad associazioni di volontariato per la promozione dei valori di solidarietà e culturali.

Le aziende interessate a partecipare potranno presentare la domanda di manifestazione di interesse, entro il 30 novembre, all’indirizzo di posta elettronica: slowfoodsicilia@network.slowfood.it.

