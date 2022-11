Una motovedetta della guardia costiera di Pozzallo ha tratto in salvo 130 migranti al largo delle coste siciliane, a circa 35 miglia da Portopalo. Erano a bordo di un natante in difficoltà che è stato soccorso in serata. Nelle operazioni di salvataggio è stata coinvolta anche una nave mercantile. Sbarcheranno in banchina a Pozzallo, nel Ragusano, a notte inoltrata. Sono tutti uomini e in buone condizioni di salute.

